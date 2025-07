Renzi: “Il governo ha regalato i soldi per il Franchi quando l’economia italiana è in sofferenza”

Tramite un post su Facebook, l’ex sindaco di Firenze Matteo Renzi ha commentato la questione dei 55 milioni di euro dati dal governo Meloni per i lavori dello stadio Franchi: “L’economia italiana è in sofferenza, i dazi di Trump rischiano di assestare un colpo durissimo a un sistema produttivo che ha il segno negativo in 27 degli ultimi 28 mesi. Bisogna investire nei settori che servono all’Italia del futuro. E cosa fa Giorgia Meloni? Regala 55 milioni allo stadio della Fiorentina. Io sono un tifoso viola ma penso che gli stadi vadano costruiti con i soldi dei privati e magari mettere quella cifra sulla sanità o su un piano per le case e i giovani. Inoltre, farlo ora quando i dazi colpiscono il sistema produttivo del paese è un insulto a chi produce.”

Prosegue: “La scelta di regalare 55 milioni dice molto di un governo che non lavora sulle priorità ma spende soldi senza criterio nè logica. Forza viola sempre, ma questo governo è ogni giorno più imbarazzante.”