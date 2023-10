Viola Park, che evento Nazionale! Invitata oggi anche la Premier Meloni 

La Nazione oggi in edicola riporta alcuni ospiti di questa sera al Viola Park, a sorpresa. Un nome su tutti? Quello del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, invitata per l’inaugurazione, ma probabilmente assente a causa gli impegni istituzionali e della delicata situazione di politica estera che stiamo vivendo. Insomma, si tratterà di un evento destinato a restare negli annali non solo della Fiorentina, ma anche di tutta la città. Uno di quegli eventi che non capitano tutti giorni, da scolpire nella memoria collettiva.