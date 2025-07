Abbonamenti boom per la Fiorentina, il limite è 12 mila. Adesso posti riservati ai vecchi abbonati

La campagna abbonamenti della Fiorentina procede a gonfie vele, fino ad ora sono già stati venduti più di 10 mila abbonamenti procedendo in maniera molto più veloce rispetto alla passata stagione. In questa fase, fino al 28 luglio, la priorità è data ai vecchi abbonati che hanno la possibilità di rinnovare il proprio abbonamento. Dal 29 luglio invece partirà la vendita libera in maniera totale. Il limite di abbonamenti possibile che si possono sottoscrivere è di 12 mila posti dato che la capienza totale del Franchi in questo momento è di 22 mila posti. In attesa che si completeranno i lavori di restyling che hanno inevitabilmente ridotto la capacità dello stadio di Firenze. Il popolo viola sta rispondendo presente, in attesa di altri colpi e dell’inizio del campionato.