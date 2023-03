Giani avverte: “Prima bisogna che la Fiorentina e il comune di Firenze trovino accordo sul Franchi”

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha parlato della questione dello stadio in cui giocherà la Fiorentina nei due campionati in cui ci saranno i lavori allo stadio Franchi di Firenze. Queste le parole di Giani:

“In questo momento il problema non è il sindaco di Empoli oppure gli altri sindaci, adesso è importante che venga trovato un accordo tra la Fiorentina e il comune di Firenze. Una volta che sarà trovato l’accordo tra queste due parti per lo stadio Franchi, allora si penserà a come gestire i due anni in cui non si potrà giocare al Franchi. In questo momento è una questione tra comune e Fiorentina, se il nuovo Franchi sarà in affitto oppure in usofrutto, solo una volta che verrà trovato questo tipo di accordo, allora ci si metterà in contatto con altre città per lo stadio provvisorio. Bisogna trovare un solido accordo tra comune e Fiorentina.

