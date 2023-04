Bucchioni: “Nardella fa tweet a Barone per la nascita del nipote per far vedere un amore che non c’è”

Enzo Bucchioni è tornato a parlare della questione stadio dopo le parole del direttore generale della Fiorentina Joe Barone sull’argomento (CLICCA QUI PER LEGGERLE). Queste le parole del giornalista a Radio Bruno:

“L’operazione Franchi è stata fatta con grande leggerezza e superficialità per far vedere a tutti che il sindaco faceva lo stadio dopo la sconfitta sulla questione Mercafir, per questo motivo sono stati trascurati dei passaggi fondamentali. Ma quanto sarà l’affitto dello stadio Franchi? Si tratta di una domanda a cui bisognava dare una risposta subito, la Fiorentina è un’azienda a cui devono tornare i conti.

Fai un impianto pubblico, con i soldi pubblici, costerà 200 milioni, lo dai ad un privato e l’affitto non può essere basso, il prezzo andrà al vaglio della Corte dei Conti, non si accontenteranno di qualche milione, la Fiorentina ha diritto di sapere. Di sicuro il costo dell’affitto crescerà, e se costerà 5 milioni l’anno? che farà la Fiorentina?

Poi ci sono i 2 anni fuori dallo stadio, è una follia solo pensarlo, non solo dirlo. Non sta in piedi da nessuna parte questa roba, non siamo politicamente schierati. Nardelli ha fatto un analisi superficiali, questa cosa non sta in piedi. Poi ci vengono a dire che siamo d’amore e d’accordo, poi Nardella manda il tweet per la nascita del nipote di Joe Barone per far vedere che sono d’amore e d’accordo, ma non è cosi. La Fiorentina vuole risposte che non gli sono state date”