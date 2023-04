Barone attacca: “Impensabile giocare 2 anni fuori dal Franchi. Mai vista una cosa cosi in tutto il mondo”

Nel corso della sua intervista (CLICCA QUI PER LEGGERE LA VERSIONE INTEGRALE), il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato anche della questione stadio. Queste le sue parole:

“Al Viola Park le nostre gru non ci sono più, significa che siamo quasi alla fine dei lavori, il ritiro della Fiorentina sarà fatto li. Nuovo Franchi? Con il comune stiamo decidendo dove giocare, non possiamo giocare per 2 anni fuori da Firenze e fuori dal Franchi, è impensabile, non si è mai vista una cosa del genere nella storia del calcio mondiale. Vogliamo capire il costo di tutto questo, è un anno che chiediamo quale sia il futuro della Fiorentina, siamo degli investitori e non possiamo perderci sempre, vogliamo capire la concessione del Franchi del futuro. Siamo in attesa di sapere il costo di tutto questo. Mi auguro che il comune ce lo dica il più presto possibile. Per avere una società sana dobbiamo programmare il futuro. Il costo dell’affitto e come funziona vogliamo saperlo immediatamente”