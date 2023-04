Barone: “A Bergamo insulti razzisti contro di noi. Non sono esempio, sono andato nel loro spogliatoio”

Joe Barone ha parlato all’evento per il Fair Play, queste le parole del direttore generale della Fiorentina:

“Il Fair Play è un componente molto importante dello sport, ne parlano tutti e noi nel nostro mondo della Fiorentina ci siamo attivati con le affiliati e nelle scuole. Al Viola Park ne parleremo tanto con i ragazzi. Caos contro l’Atalanta? Difficile da commentare, c’è un processo della Procura Federale, sono entrato nello spogliatoio dell’Atalanta per calmare, non è un bell’esempio di Fair Play, aspettiamo delle decisioni. A Bergamo abbiamo vissuto il razzismo contro me, Commisso e Vlahovic. La Fiorentina e l’Atalanta per il prossimo incontro dovrebbero calmare la situazione.

Sul Viola Park le nostre gru non ci sono più, il ritiro della Fiorentina sarà fatto li. Nuovo Franchi? Con il comune stiamo decidendo dove giocare, non possiamo giocare per 2 anni fuori da Firenze e fuori dal Franchi, è impensabile, non si è mai vista una cosa del genere nella storia del calcio mondiale. Vogliamo capire il costo di tutto questo, siamo degli investitori e non possiamo perderci sempre. Siamo in attesa di sapere il costo di tutto questo. Per avere una società sana dobbiamo programmare il futuro. Il costo dell’affitto e come funziona vogliamo saperlo il prima possibile

Abbiamo fatto tanto per vincere la partita, ieri abbiamo fatto vedere la nostra grande voglia di vincere, siamo una squadra che è in ottima forma. Italiano sta utilizzando tutti i giocatori, la partita di giovedi non va sottovalutata, è una partita molto seria. Siamo una realtà in Europa e vogliamo giocare in Europa anche il prossimo anno. Siamo in condizione, creiamo tante azioni da gol, ieri Sportiello è stato molto bravo anche nell’ultima occasione di Bonaventura. Giochiamo una partita alla volta, la Coppa della Conference League per adesso non la voglio vedere.

I ricavi sono importanti per migliorare, vogliamo lealtà e trasparenza. Le squadra inglesi hanno un fatturato di 800 milioni e in Italia ci sono squadre che non arrivano a 4 milioni. Dal guadagno il giorno della partita guadagniamo ancora troppo poco. Speriamo che il governo ci aiuti anche per lo stadio”

