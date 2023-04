Renzi: “Solo uno juventino può venire a Firenze per vedere le scale elicoidali dello stadio Franchi”

Il senatore fiorentino Matteo Renzi ha parlato della questione stadio per la Fiorentina, esprimendo la sua opinione sulla questione:

“La Fiorentina ha messo tanti soldi per il Centro Sportivo, io spero li metta anche il Franchi così va in porto questa roba. Pero è inutile andare prima da Commisso se non hai risolto il problema a monte. Io dico alla Meloni: nella prossima legge che riguarderà il PNRR noi si presenta l’emendamento. Quei 55 milioni chi li tira fuori? Non ci sono soldi, io sono contribuente di Firenze. Perché nei prossimi anni dobbiamo essere indebitati per una cosa che può pagare una società di calcio?

La Fiorentina se ha uno stadio di proprietà o in concessione di 90 anni è una struttura che dà possibilità e margine di bilancio maggiore alle società. Curve? Bisognerebbe introdurre un decreto ministeriale per togliere il vincolo sulle curve. Quello che voglio è che i contribuenti non paghino per 30 anni un debito per uno stadio. Vogliamo uno stadio monumento e ce ne sono tanti in Italia, il Franchi ha le scale elicoidali, la torre di Maratona. Ma trovatemi un turista che venga a Firenze e vada a vedere la Curva Ferrovia. A Firenze si visita il Duomo o palazzo Vecchio, magari uno juventino può venire a visitare la Ferrovia”.

