La proposta del consigliere: "Cassonetti bianconeri fuori dal Franchi per risolvere problema rifiuti"

Dopo le polemiche sulla coreografia contro la Juventus, un politico fiorentino lancia la sua proposta per il Franchi

Dopo la multa ricevuta per la coreografia in Curva Ferrovia, il Comune di Firenze sembra voler adottare delle "contromisure" originali. Tra le ipotesi al vaglio, spunta una proposta di emendamento per modificare i colori dei cassonetti della raccolta rifiuti intorno allo Stadio Franchi, suggerendo una tinta bianconera o nerazzurra.

Durante una seduta della commissione consiliare del Comune, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Lorenzo Masi, ha espresso il suo punto di vista sulla mozione n. 1256/2024, avente come obiettivo il miglioramento della gestione dei rifiuti durante le partite della Fiorentina. Masi ha dichiarato:

“La mozione presentata è molto interessante e ho intenzione di sostenerla. Probabilmente proporrò anche un emendamento per chiedere che i contenitori dei rifiuti nei dintorni dello Stadio Franchi siano di colore bianconero o nerazzurro. Dopo la multa di 50.000 euro inflitta alla Fiorentina, oggi ho saputo che sono stati notificati provvedimenti anche a ragazzi della curva per la questione coreografia. Potremmo chiedere ad Alia di farsi carico della sostituzione del colore dei cassonetti attorno all’impianto”.