La sindaca di Empoli adesso ritratta: “Il mio non è un no a prescindere. Troveremo la soluzione migliore”

Brenda Barnini, sindaca di Empoli, nei giorni scorsi non era per niente favorevole all’ipotesi di una Fiorentina che giocasse all’interno dello stadio Castellani nei due anni in cui sarà restaurato il Franchi. Oggi, ai microfoni di Toscana Tv, ha aperto all’ipotesi, queste le sue parole:

“Il mio non è un no a prescindere, ma è partito un dibattito pericoloso secondo cui Empoli è la soluzione migliore perché è la più vicina. Io non ho nulla contro Firenze. Prima di tutto vediamo come andrà a finire la discussione sul Franchi poi troveremo delle soluzioni perché capisco sia importante restare nell’area metropolitana di Firenze”

