Nardella annuncia: “La Fiorentina giocherà lontano dal Franchi per 2 anni, da metà 2024 a metà 2026”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato dei lavori per il nuovo stadio Franchi della Fiorentina, queste le sue parole: “La Fiorentina giocherà lontano dal Franchi per 2 campionati, dalla metà del 2024 alla metà del 2026. Con la Fiorentina siamo d’accordo su questo per via dei lavori per il nuovo stadio, i lavori inizieranno in via preliminare da questa estate, a dicembre entreranno nel vivo con l’arrivo dei primi macchinari per i lavori più importanti. Nei primi 6 mesi dell’anno nel 2024 la Fiorentina continuerà a giocare al Franchi poi siamo d’accordo nel dividere le partite dal cantiere, ne ho parlato con Barone domenica e il rapporto con loro è eccellente”

VIOLA PARK E IL PROSSIMO RITIRO DELLA FIORENTINA