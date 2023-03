Repubblica: “Confermato il ritiro della Fiorentina al Viola Park, corsa contro il tempo. Una parte di preparazione forse all’estero”

Il ritiro della Fiorentina la prossima estate si farà al Viola Park a Bagno a Ripoli. Dopo settimane movimentate e alcune perplessità è stato proprio lo stesso presidente viola Rocco Commisso, prima di partire per gli Stati Uniti, a sciogliere le riserve ed eliminare qualsiasi piano B, come l’Amiata. Il Viola Park anche se non sarà completato per l’inizio di luglio offrirà comunque alla prima squadra la possibilità di allenarsi con tutti i confort. Ad essere a rischio saranno invece le attività collaterali pensate dalla società per intrattenere i tifosi. Dai ristoranti alle aree eventi è una corsa contro il tempo per far sì che il ritiro casalingo sia un’occasione costante di contatto tra squadra e tifosi, come immaginato dallo stesso Commisso quando ha deciso di non proseguire il decennale rapporto con Moena. Nelle prossime settimane sarà la Fiorentina a comunicare il crono-programma dell’inaugurazione e di eventuali eventi sulla base dell’andamento dei lavori.

Il Viola Park comunque non sembra essere l’unica sede scelta per la preparazione: calendario alla mano, tutto ancora da definire sulla base dei piazzamenti di fine anno, la Fiorentina vorrebbe regalarsi un’appendice di preparazione all’estero. Da capire anche se i viola, complice un appeal europeo ritrovato, saranno invitati in qualche trofeo internazionale o se si deciderà come nel 2019 di riportare la squadra negli Stati Uniti. Sul fronte delle infrastrutture invece il Comune di Bagno a Ripoli ribadisce che per l’inizio del ritiro sarà pronto il parcheggio provvisorio da circa 200 posti.

Verranno potenziate poi anche le ciclabili, con una pista lungo via Pian di Ripoli già prevista dall’iter della tramvia e le linee degli autobus, con una tratta esplicitamente dedicata al servizio da e per il Viola Park. Lo scrive Repubblica.

