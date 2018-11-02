Hateboer: "A Firenze mancava solo il gol, se non fosse stato per quel rigore assurdo..."

Il difensore dell’Atalanta Hateboer, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:“Il gioco non è mai mancato, tranne che con Spal e Cagliari. Anche a Firenze, peccato per quel rigore as...

Il difensore dell’Atalanta Hateboer, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:

“Il gioco non è mai mancato, tranne che con Spal e Cagliari. Anche a Firenze, peccato per quel rigore assurdo... Mancava solo il gol, con Ilicic abbiamo ritrovato un giocatore decisivo. È un top player. Serie A? Il livello è già alto. In Europa le italiane stanno ottenendo risultati e all’estero prendono come esempio anche chi non partecipa alle coppe come noi e alla Fiorentina".