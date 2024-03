L’Atalanta celebra il gol di Miranchuk in Nazionale, Malinovskyi duro: “Contributo al terrorismo russo”

L’Atalanta, dopo aver pubblicato un post che ne celebra la rete di Aleksej Miranchuk in Nazionale, è stata costretta a rimuoverlo dopo aver ricevuto le critiche di un suo ex tesserato, nonché Ruslan Malinovskyi. L’attuale centrocampista del Genoa non ha gradito affatto l’iniziativa del club bergamasco, accusando sia il club che l’attaccante per la scelta comunicativa. L’ucraino ha risposto al tweet, scrivendo le seguenti parole ed accompagnandole con alcune foto che ne ritraggono il conflitto che ha colpito la sua terra: “Un buon contribuente del terrorismo russo. Ogni giorno per due anni”.

