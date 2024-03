Retegui: “Paragone con Batistuta? Non ci penso, lui è stato un grande campione con Fiorentina e Roma. La strada è lunga”

Durante l’intervista concessa al Corriere della Sera, il centravanti del Genoa e della Nazionale italiana, Mateo Retegui, ha così parlato del paragona con Gabriel Batistuta: “Non ci penso, Bati è stato un grande campione, uno degli attaccanti più forti del mondo e anche in Italia ha fatto benissimo prima con la Fiorentina e poi vincendo uno Scudetto con la Roma. Io sono appena arrivato e voglio pensare a crescere senza grilli per la testa, badando al sodo. So che devo lavorare duro e mantenere i piedi per terra. Solo così potrò migliorare, giorno per giorno. La strada è ancora lunga”.