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Il dirigente della Dea Spagnolo rompe il silenzio stampa per protestare: "Gol buono, segna Malinovskyi "

Il dirigente Spagnolo dimostra una certa ignoranza regolamentare affermando che Malinovskyi non era in fuorigioco e quindi il gol era buono

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 febbraio 2022 16:17
Il dirigente della Dea Spagnolo rompe il silenzio stampa per protestare: "Gol buono, segna Malinovskyi " -
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Il dirigente della Dea Spagnolo rompe il silenzio stampa per protestare: "Gol buono, segna Malinovskyi "

Il dirigente dell'Atalanta Roberto Spagnolo ha rotto il silenzio stampa imposto dalla sua società per contestare l'arbitraggio nelle suo post Instagram, mostrando anche una certa ignoranza anche i livello di conoscenza dei regolamenti. Il componente dello staff bergamasco infatti ha indicato che il gol lo ha segnato Malinovskyi e non Hateboer e per questo era valida.

In realtà, come abbiamo spiegato prima il gol è stato giustamente annullato perchè Hateboer partecipa attivamente all'azione danneggiando l'azione difensiva di Biraghi. Continue proteste atalantine quindi inutili.

 

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