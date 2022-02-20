Il dirigente della Dea Spagnolo rompe il silenzio stampa per protestare: "Gol buono, segna Malinovskyi "
Il dirigente Spagnolo dimostra una certa ignoranza regolamentare affermando che Malinovskyi non era in fuorigioco e quindi il gol era buono
Il dirigente dell'Atalanta Roberto Spagnolo ha rotto il silenzio stampa imposto dalla sua società per contestare l'arbitraggio nelle suo post Instagram, mostrando anche una certa ignoranza anche i livello di conoscenza dei regolamenti. Il componente dello staff bergamasco infatti ha indicato che il gol lo ha segnato Malinovskyi e non Hateboer e per questo era valida.
In realtà, come abbiamo spiegato prima il gol è stato giustamente annullato perchè Hateboer partecipa attivamente all'azione danneggiando l'azione difensiva di Biraghi. Continue proteste atalantine quindi inutili.
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