Il dirigente della Dea Spagnolo rompe il silenzio stampa per protestare: "Gol buono, segna Malinovskyi "

Il dirigente Spagnolo dimostra una certa ignoranza regolamentare affermando che Malinovskyi non era in fuorigioco e quindi il gol era buono

A cura di Redazione Labaroviola 20 febbraio 2022 16:17

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