Il centrocampista offensivo dell’Atalanta Malinovskyi è stato un nome molto caldo nella scorsa finestra estiva di calciomercato della Fiorentina. A darne la conferma è stato proprio l’attuale giocatore della Dea che ha recentemente dichiarato a dei media ucraini: “Come ha detto il mio agente, i viola hanno mostrato interesse per me la scorsa estate. In quel momento ci sono stati dei colloqui con loro. Ora sono felice all’Atalanta. Mi piace molto questo club, i tifosi, la città è molto bella. La mia famiglia sta bene qui”.

Non è escluso che la Fiorentina possa tornare alla carica, anche se il costo del giocatore è diventato davvero esoso, ovvero almeno 30 milioni di euro