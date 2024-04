Malinovskyi out un mese, salta la Fiorentina, Retegui rientrerà per il match al Franchi dopo la squalifica

Lunedì 15 aprile, alle ore 18:30, si giocherà al Franchi di Firenze Fiorentina-Genoa, partita valida per la 32esima giornata di Serie A. La squadra allenata da Alberto Gilardino perde una pedina importante in vista delle prossime gare, infatti dopo l’infortunio rimediato contro il Frosinone lo scorso sabato, gli esami hanno confermato la lesione al bicipite femorale per Ruslan Malinovskyi. L’ucraino dovrà stare fermo almeno un mese. Sospiro di sollievo per i tifosi del Grifone invece per Retegui: solo un trauma distorsivo alla caviglia per lui, con il rientro previsto dopo il turno di squalifica, che l’italo-argentino sconterà contro l’Hellas Verona domenica 7 aprile, e sarà quindi disponibile contro i viola.

KAYODE VALE 15 MILIONI