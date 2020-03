Queste le parole rilasciate da Antonio Di Gennaro a Lady Radio: “Sinceramente sono perplesso sul fatto che si possa concludere questa Serie A. Sicuramente Ribery ha dato internazionalità alla Fiorentina, lui insegnerà molto anche ai più giovani. Per me la scelta di Montella di far giocare il campione francese più vicino alla porta è una scelta azzeccata. De Paul? È un calciatore completo che può ricoprire più ruoli. Paquetà non lo prenderei… l’idea Malinovskyi invece mi stuzzica parecchio”.