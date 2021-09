Malinovskyi, a lui il viola porta fortuna: si “sveglia” sempre contro la Fiorentina, o gol o assist

Il colore viola è spesso associato alla sfortuna. Dicerie popolari. La smentita? Arriva da Ruslan Malinovskyi. Il mondo infatti sorride all’ucraino quando vede viola. La Fiorentina ispira spesso e volentieri il suo sinistro. Per dire lo scorso anno la stagione era iniziata a rilento, poi all’11esima giornata arrivano i toscani e come per magia Ruslan si sveglia. Non è un episodio isolato: in tutte e quattro gli ultimi incroci tra la Dea e la Viola ha sempre lasciato un segno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

