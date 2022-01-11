Parla Torreira: "Duro colpo, nessuno ha detto che fosse facile. Adesso umiltà sugli errori fatti"
Da leader parla Torreira il giorno dopo la nefasta sconfitta della Fiorentina in casa del Torino, tra due giorni si va a Napoli
"Duro colpo.
Nelle sconfitte è quando impari di più. Attenzione ai nostri errori umilmente e fai del tuo meglio per correggerli.
Nessuno ha detto che fosse facile, È un campionato molto competitivo con grandi rivali.
C'è molta strada da fare e questa squadra lascerà tutto in campo.
Adesso pensiamo alla Coppa Italia.
Andiamo!
#ForzaViola #LT18💜💪🏻⚽️"
Questo quello che scrive il giorno dopo della sconfitta in casa del Torino per 4-0 il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira. Parole di orgoglio e di forza per ripartire subito
IL GIORNO DOPO AL CENTRO SPORTIVO, SAPONARA PRIMO AD ARRIVARE
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