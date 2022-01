Bella notizia in casa Fiorentina, Sottil è tornato ad allenarsi e festeggia con una foto sui social

Buona notizia in casa Fiorentina, è tornato ad allenarsi Riccardo Sottil dopo alcune settimane di stop. Oggi l’esterno classe 99 si è allenato al centro sportivo viola e ha postato sul suo profilo instagram una foto con la scritta Back proprio a certificare e a festeggiare il suo ritorno in campo. Il giocatore non è partito per Napoli e si sta allenando per essere a disposizione già dalle prossime partite

