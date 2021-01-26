Bonaventura: "Sono contento di aver fatto gol. Dobbiamo continuare così"
Le parole di Bonavenura alla fine dell'allenamento odierno.
Il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura ha parlato sui canali ufficiali del club viola.
Queste le sue dichiarazioni: "Sono molto contento di aver fatto gol con il Crotone, la cosa importante era fare i tre punti. Dobbiamo continuare così. Il gol lo dedico a mia moglie e mio figlio che è appena nato, bello anche per loro. Mi fa piacere condividere il record di aver segnato negli ultimi dieci campionati e da centrocampista è un piacere condividerlo con gli attaccanti. Lavoriamo tutti insieme e i gol arriveranno. Adesso dobbiamo prepararci bene a due sfide difficili contro grandi squadre".
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