Caceres: "Sappiamo che abbiamo il supporto di Commisso"
Caceres ha parlato sui canali ufficiali della Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
26 gennaio 2021 15:16
Ecco le dichiarazioni del difensore Martin Caceres sul profilo di Instagram della società viola al termine dell'allenamento: "Anche dopo finito l'allenamento di oggi è tutto sotto controllo, sto bene e sono carico come sempre. Sappiamo che abbiamo il supporto di Commisso, quindi siamo tutti tranquilli".
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