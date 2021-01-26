Caceres: "Sappiamo che abbiamo il supporto di Commisso"

Caceres ha parlato sui canali ufficiali della Fiorentina.

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Ecco le dichiarazioni del difensore Martin Caceres sul profilo di Instagram della società viola al termine dell'allenamento: "Anche dopo finito l'allenamento di oggi è tutto sotto controllo, sto bene e sono carico come sempre. Sappiamo che abbiamo il supporto di Commisso, quindi siamo tutti tranquilli".

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