Labaro Viola

Calamai: "Commisso per me è da dieci. Mentre la società è da cinque"

Calamai ha parlato del progetto futuro della Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 gennaio 2021 14:38
Calamai: "Commisso per me è da dieci. Mentre la società è da cinque" -
Radio
Fiorentina
Calamai
Radio Bruno
Condividi

Calamai: "Commisso per me è da dieci. Mentre la società è da cinque"
Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato dei possibili problemi in casa viola su Radio Bruno.

Queste le sue parole: "La viola ha i soldi. Se qualcuno è in difficoltà puoi aggredirlo, ma se hai davvero un progetto. Serve un salto di qualità, di un progetto che abbia un’unica testa. Il calcio è una brutta bestia. Quello che ha fatto il presidente Commisso sugli investimenti era da anni che non si vedeva. Lui per me é da dieci mentre la società è da cinque. Va tenuto stretto, difficile trovare di meglio".

LEGGI LE DICHIARAZIONI DI NOVELLINO

https://www.labaroviola.com/novellino-castrovilli-ha-vinto-la-gara-con-il-crotone-nel-calcio-bisogna/129051/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok