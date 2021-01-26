Calamai: "Commisso per me è da dieci. Mentre la società è da cinque"

Calamai ha parlato del progetto futuro della Fiorentina.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport,, ha parlato dei possibili problemi in casa viola su Radio Bruno

Queste le sue parole: "La viola ha i soldi. Se qualcuno è in difficoltà puoi aggredirlo, ma se hai davvero un progetto. Serve un salto di qualità, di un progetto che abbia un’unica testa. Il calcio è una brutta bestia. Quello che ha fatto il presidente Commisso sugli investimenti era da anni che non si vedeva. Lui per me é da dieci mentre la società è da cinque. Va tenuto stretto, difficile trovare di meglio".

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