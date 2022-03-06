Venuti ringrazia: "Cercherò di sdebitarmi dando tutto per portare la Fiorentina dove merita"

Venuti: "Orgoglioso di essere uno di voi. Fiero di essere fiorentino



Lorenzo Venuti ha ringraziato i tifosi della Fiorentina su Instagram dopo il pareggio contro il Verona per lo striscione ed i cori a lui dedicati. Ecco la didascalia del post apparso sul profilo ufficiale di Lollo: "Fiero e orgoglioso di essere uno di voi. Fiero e orgoglioso di essere fiorentino. GRAZIE GRAZIE GRAZIE. Cercherò di sdebitarmi dando tutto ciò che posso per portare, insieme ai miei compagni, questa squadra dove merita".

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/pagelle-viola-torreira-migliore-in-campo-male-venuti-e-castrovilli-bene-igor/167979/