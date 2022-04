Il messaggio di Frey: “Si può inciampare, ma chi è alla Fiorentina sa che è suo dovere rialzarsi”

Sebastien Frey, ex portiere e bandiera viola, ha pubblicato su Instagram un post per parlare del brutto momento che sta attraversando la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano. Ecco le parole dell’ex portiere viola: “All’insegna di un’ottima stagione che ha messo in luce le qualità e il gioco di una squadra fatta di giocatori abili, forti e con una grande voglia di riportare la Viola in Europa, lì tra le grandi. È una corsa ad ostacoli dove si corre e si superano ciò che si incontra sulla pista. Si può inciampare, certo, ma chi indossa la maglia della Fiorentina sa che è suo onore ed onere rialzarsi e continuare a correre per se stesso, la società e tanti tantissimi tifosi che sostengono quotidianamente il Club. Forza Viola”

Di seguito il post di Sebastien Frey su Instagram.

