Da Salerno esultano: “Ribery ci ha fatto crescere di 8 mila followers su Instagram, grazie Franck”

Ribery alla Salernitana ha fatto impazzire il popolo granata. Ecco l’articolo del portale sulla squadra campana Tutto Salernitana riguardo l’incremento social portato da Franck Ribery:

“Chiamatelo pure “Effetto Ribery ”. L’impatto dell’arrivo in granata di Monsieur Franck sembra già una manna dal cielo per il “brand Salernitana”, esattamente come auspicato dal generale Ugo Marchetti , amministratore unico del club dell’ippocampo, alla presentazione dell’asso francese. Ché tra follower, citazioni, condivisioni e quant’altro, l’ingaggio di un campione da 25 trofei in carriera non solo ha fatto il giro del mondo a velocità supersonica, ma ha alimentato curiosità e interesse anche nei confronti della Salernitana. Interesse che si traduce in numeri, schizzati vertiginosamente nelle ultime ore, e che promettono già picchi impensabili per l’area comunicazione e per i social media del team granata, che pure avranno avuto il loro bel da fare tra migliaia di notifiche e like.

Su Instagram il profilo ufficiale della squadra allenata da Fabrizio Castori ha incrementato quasi del 10 per cento il numero dei propri follower nei due giorni a ridosso dell’arrivo di Ribery a Salerno: numeri destinati a crescere nelle prossime ore, ma che segnano già un saldo di 8mila follower in più in poche ore. Lo stesso calciatore, che di “seguaci” ne vanta oltre 6 milioni, pure ha visto un incremento (seppur minimo, in rapporto al suo patrimonio mondiale di tifosi) dopo il post pubblicato per riassumere la sua prima giornata da calciatore della Salernitana.

Sempre per quanto riguarda il club campano, le foto della presentazione allo stadio “Arechi” hanno superato quota 60mila like, numeri finora mai nemmeno immaginati per gli altri contenuti postati in passato: gli acquisti di Gagliolo o Simy , per esempio, avevano fatto record di cuori virtuali superando di poco quota 7mila, quasi dieci volte di meno il volume generato da un alieno di nome Franck. Anche Twitter conferma l’impennata, e non solo in termini di follower : praticamente triplicato infatti il numero di citazioni, tweet e retweet rispetto ai numeri standard, gli hashtag “#Salernitana” e “#Ribery” sono stati a lungo nei trend topic del giorno, superando anche argomenti di carattere più generici, come “Serie A”, “Calciomercato”, o squadre con bacini d’utenza superiori.”

