Quarta: “Fatto di tutto per vincere, meritavamo di più. Vogliamo centrare il prossimo obiettivo”

Martinez Quarta ha commentato la sconfitta contro la Juventus attraverso un post sul proprio profilo Instagram. Ecco le parole utilizzate dal difensore viola per accompagnare la foto: “Abbiamo fatto di tutto per vincere questa partita, ci meritavamo di più. Continuiamo a pensare al prossimo obiettivo e faremo di tutto per farcela. Forza Viola“. Di seguito il post apparso sul profilo di Quarta.

