VIDEO, Rocco Siffredi canta il coro della Curva Fiesole: "Coi capelli di Frey quanta..."
Rocco Siffredi rende omaggio alla Fiorentina e al famoso coro della Curva Fiesole in onore di Seba Frey. Ecco il video
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2020 16:08
Il Coro della Curva Fiesole: "Quanta figa c'avrei coi capelli di Frey" è sempre stato un tormentone a Firenze, adesso, grazie ai social network, sta diventando famosissimo anche a livello nazionale. Rocco Siffredi, attraverso le storie di Instagram si lascia andare a quella canzone in ricordo del numero 1 della Fiorentina Seba Frey. Ecco il video postato da Rocco Siffredi
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