Frey festeggia il compleanno della Fiorentina su Instagram: ''Tanti auguri mia cara Fiorentina''
Sebastian Frey dimostra di non aver dimenticato la Fiorentina ed i bei momenti trascorsi con la fascia di capitano al braccio.
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2022 15:51
L'ex capitano e leggenda della Fiorentina Sebastian Frey ha voluto tributare attraverso un post sul suo account ufficiale Instagram il novantaseiesimo compleanno della viola, che proprio il 29 Agosto del 1926 veniva alla luce.