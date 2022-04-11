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Milenkovic si gode la vittoria su Instagram: ''Vittoria importante! Grazie ai meravigliosi tifosi!''

Anche Nikola Milenkovic celebra la vittoria di Napoli con un post sul suo profilo Instagram. La Fiorentina vola.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 aprile 2022 17:03
Milenkovic si gode la vittoria su Instagram: ''Vittoria importante! Grazie ai meravigliosi tifosi!'' -
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Anche Nikola Milekovic ha tenuto a celebrare, attraverso un post sul suo account Instagram, la fantastica vittoria della Fiorentina sul Napoli. Una vittoria che affossa le ambizioni tricolore di Spalletti ed al contrario manda in paradiso la volata europea della viola, che contando il match da recuperare, può godersi una classifica assolutamente da sogno.

 

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