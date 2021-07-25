Cerofolini dopo il brutto infortunio al ginocchio: "Tornero più forte, ci vuole ben altro per fermarmi"

La determinazione di Michele Cerofolini dopo l'infortunio al ginocchio rimediato a Moena

Michele Cerofolini tramite il proprio profilo Instagram ha commentato il brutto infortunio al ginocchio rimediato a Moena qualche giorno fa. Per lui si prospettano diversi mesi di stop. Ecco le parole apparse sul suo profilo:

"Ci risiamo… Purtroppo ancora un’altra volta mi dovrò fermare per qualche mese…

Non mi fermerò nemmeno questa volta, dopo l’operazione ripartirò con il sorriso e la determinazione che hanno sempre fatto parte di me, perché per abbattermi ci vuole ben altro! Ringrazio la vicinanza delle persone che hanno pensato solo un secondo a me mandandomi un semplice messaggio. Tornerò più forte di prima promesso”.

Di seguito il post visibile sul profilo Instagram del portiere Viola.

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