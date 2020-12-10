Commisso fa chiudere la pagina satirica sulla Fiorentina a suo nome

Non è passata inosservata a Rocco Commisso la pagina satirica sulla Fiorentina che portava anche il suo nome

La pagina Instagram Scrocco Commisso era una pagina satirica sulla Fiorentina che commentava gli avvenimenti di casa viola con lo slang di Rocco. Fino a questa mattina quando questa pagina è stata costretta a chiudere. Ecco quanto scrivono e raccontano gli admin di questa pagina

LEGGI ANCHE, ANTOGNONI RICORDA PAOLO ROSSI

https://www.labaroviola.com/antognoni-ricordare-rossi-sorriso-e-battuta-pronta-da-toscano/123520/