Commisso fa chiudere la pagina satirica sulla Fiorentina a suo nome
Non è passata inosservata a Rocco Commisso la pagina satirica sulla Fiorentina che portava anche il suo nome
A cura di Redazione Labaroviola
10 dicembre 2020 16:04
La pagina Instagram Scrocco Commisso era una pagina satirica sulla Fiorentina che commentava gli avvenimenti di casa viola con lo slang di Rocco. Fino a questa mattina quando questa pagina è stata costretta a chiudere. Ecco quanto scrivono e raccontano gli admin di questa pagina
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