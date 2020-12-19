Dusan Vlahovic festeggia il gol su Instagram: "Contro ogni pronostico. Sempre affamato"
Dusan Vlahovic festeggia su Instagram il gol del pareggio contro l'Hellas Verona
Dusan Vlahovic, autore del gol del pareggio contro l'Hellas Verona, ha festeggiato il gol postando una foto della sua esultanza dopo la trasformazione dal dischetto su Instagram.
Curiosa le parole di accompagnamento scelte dal giovane serbo:
"Against all odds☄️Always hungry⚡️ @acffiorentina ⚽️"
Tradotta in italiano:
"Contro ogni pronostico! Sempre affamato".
Con il gol di oggi, Vlahovic scala la classifica dei marcatori Viola in questo campionato con tre reti all'attivo (due delle quali su rigore nelle ultime due apparizioni stagionali), posizionandosi al secondo posto dietro al capolista Castrovilli a quota quattro.
Di seguito il post integrale apparso sulla pagina Instagram di Vlahovic.
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