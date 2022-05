Federico Chiesa è diventato ufficialmente un giocatore della Juventus dopo l’obbligo di riscatto con la qualificazione in Champions League. Il bianconero ha festeggiato il suo passaggio “ufficiale” in bianconero attraverso un post su . Ecco le parole apparse come didascalia della foto: “To be continued”. Di seguito il post apparso sul profilo dell’ex Fiorentina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Chiesa (@fedexchiesa)