Martinez Quarta: "È stato un anno duro, ma ho realizzato il mio sogno. Grazie a tutti"

Martinez Quarta pubblica su Instagram il bilancio del suo 2020

Lucas Martinez Quarta, difensore centrale arrivato in riva d'Arno nell'ultima sessione di mercato, ha scelto di fare il bilancio via social del suo 2020. Ecco la riflessione del ex River:

"Se ne sta andando un anno molto particolare, senza dubbio sarà ricordato da molti, ma personalmente è stato un anno che mi ha lasciato momenti molto importanti, a livello di club: ho dovuto prendere una decisione importante e difficile per lasciare il mio caro River Plate per realizzare uno dei miei sogni, quello di poter giocare in Europa e di poterlo fare in un club come la Fiorentina. E a livello di Nazionale, dove ho fatto parte fin dall'inizio di un nuovo percorso, dopo tanta sofferenza per tutti gli argentini. Grazie a tutti per il supporto e l'amore che mi avete sempre dato. Vi auguro una buona fine d'anno e un ottimo inizio di 2021. Possa essere l'anno in cui possiamo ancora una volta divertirci con la nostra gente da vicino e in libertà".

Ecco la foto pubblicata su Instagram da "El Chino":

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