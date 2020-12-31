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Martinez Quarta: "È stato un anno duro, ma ho realizzato il mio sogno. Grazie a tutti"

Martinez Quarta pubblica su Instagram il bilancio del suo 2020

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 dicembre 2020 21:18
Martinez Quarta: "È stato un anno duro, ma ho realizzato il mio sogno. Grazie a tutti" -
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Martinez Quarta: "È stato un anno duro, ma ho realizzato il mio sogno. Grazie a tutti"

Lucas Martinez Quarta, difensore centrale arrivato in riva d'Arno nell'ultima sessione di mercato, ha scelto di fare il bilancio via social del suo 2020. Ecco la riflessione del ex River:
"Se ne sta andando un anno molto particolare, senza dubbio sarà ricordato da molti, ma personalmente è stato un anno che mi ha lasciato momenti molto importanti, a livello di club: ho dovuto prendere una decisione importante e difficile per lasciare il mio caro River Plate per realizzare uno dei miei sogni, quello di poter giocare in Europa e di poterlo fare in un club come la Fiorentina. E a livello di Nazionale, dove ho fatto parte fin dall'inizio di un nuovo percorso, dopo tanta sofferenza per tutti gli argentini. Grazie a tutti per il supporto e l'amore che mi avete sempre dato. Vi auguro una buona fine d'anno e un ottimo inizio di 2021. Possa essere l'anno in cui possiamo ancora una volta divertirci con la nostra gente da vicino e in libertà".

Ecco la foto pubblicata su Instagram da "El Chino":

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