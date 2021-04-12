Vlahovic "Testa a sabato per la prossima guerra. Uniti per un solo obiettivo, non molliamo niente"
Dusan Vlahovic carica la squadra in vista del Sassuolo. Il post su Instagram
La doppietta siglata da Dusan Vlahovic contro l'Atalanta non è bastata alla sua Fiorentina per evitare la sconfitta contro l'Atalanta. Nella giornata di oggi, il giovane attaccante serbo ha espresso un proprio pensiero tramite il proprio profilo Instagram. Ecco le parole apparse nella didascalia della foto:
"Testa a sabato per la prossima guerra. Uniti per un solo obiettivo, non molliamo niente!".
Ricordiamo che la Fiorentina tornerà in campo Sabato 17 Aprile ore 18.00 contro il Sassuolo allenato da mister De Zerbi.
Di seguito il post apparso sul profilo Instagram di Vlahovic.
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