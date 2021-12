Maleh scrive e celebra la Fiorentina: “Straordinario, adesso dobbiamo seguire i nostri obiettivi”

Youssef Maleh era stato acquistato lo scorso anno dal Venezia dalla Fiorentina e poi lasciato in prestito una stagione in serie B in laguna per poi aggregarsi in questa stagione alla squadra di Italiano, il marocchino ha voluto scrivere alla vigilia di Natale un post con gli auguri e un messaggio a tutti i tifosi della Fiorentina: “Si è concluso un anno straordinario, intenso, indimenticabile. Stacchiamo la spina qualche giorno per ripartire con ancora più fame e determinazione, inseguendo i nostri obiettivi. Buone Feste e un grande abbraccio a tutti i tifosi viola”

