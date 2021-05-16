M. Quarta: "Non sto giocando, ma rispetto la scelta di Iachini. Spero di giocare l'ultima partita"
Le parole di Martinez Quarta in occasione della convocazione con la Nazionale Argentina
Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, è intervenuto alla diretta Instagram della giornalista e conduttrice di SportsCentre Espn, Agostina Scalise, per commentare la convocazione con la Nazionale Argentina. Ecco le sue parola:
"Adesso non sto giocando, ma è una decisione rispettabile dell'allenatore, io continuo ad allenarmi".
PASSAGGIO RIVER-FIORENTINA "Il passaggio dal River alla Fiorentina? All'inizio è stato difficile, è normale: l'adattamento ad un nuovo calcio, dopo la quarantena. Era solo questione di tempo, poi ho avuto continuità e ho trovato il gol".
CONVOCAZIONE NAZIONALE "La notizia della convocazione dall'Argentina è bellissima. Adesso spero di giocare l'ultima partita e di chiudere al meglio la stagione".
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