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M. Quarta: "Non sto giocando, ma rispetto la scelta di Iachini. Spero di giocare l'ultima partita"

Le parole di Martinez Quarta in occasione della convocazione con la Nazionale Argentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2021 21:57
M. Quarta: "Non sto giocando, ma rispetto la scelta di Iachini. Spero di giocare l'ultima partita" -
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M. Quarta: "Non sto giocando, ma rispetto la scelta di Iachini. Spero di giocare l'ultima partita"

Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, è intervenuto alla diretta Instagram della giornalista e conduttrice di SportsCentre Espn, Agostina Scalise, per commentare la convocazione con la Nazionale Argentina. Ecco le sue parola:

"Adesso non sto giocando, ma è una decisione rispettabile dell'allenatore, io continuo ad allenarmi".

PASSAGGIO RIVER-FIORENTINA "Il passaggio dal River alla Fiorentina? All'inizio è stato difficile, è normale: l'adattamento ad un nuovo calcio, dopo la quarantena. Era solo questione di tempo, poi ho avuto continuità e ho trovato il gol".

CONVOCAZIONE NAZIONALE "La notizia della convocazione dall'Argentina è bellissima. Adesso spero di giocare l'ultima partita e di chiudere al meglio la stagione".

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