(VIDEO) Toni svela un indizio sul futuro di De Rossi: "Su di lui ci sono due squadre: una è toscana"
Luca Toni svela l'indizio sul futuro di Daniele De Rossi attraverso una Instagram Story
A cura di Redazione Labaroviola
19 maggio 2021 22:28
In questi giorni, a Coverciano, si sta tenendo il corso per ottenere la licenza UEFA B/A. Durante una cena con De Rossi, Matri e Pazzini, l'ex bomber della Fiorentina, Luca Toni, ha pubblicato una Instagram Story sul proprio profilo nella quale, mentre inquadrava l'ex bandiera giallorossa ha detto:
"Ragazzi, ci sono due squadre sicure ed una è toscana"
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