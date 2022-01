Diversi giocatori della Fiorentina hanno messo “mi piace” per Vlahovic sulla Juventus. Rabbia tifosi

In tanti tifosi e non solo hanno storto il naso per i “mi piace” su Instagram per le prime prime parole di Dusan Vlahovic con la maglia bianconera. I giocatori della Fiorentina che si sono resi protagonisti di questo gesto che ha fatto molto arrabbiare i tifosi viola dopo il tradimento di Vlahovic sono: Castrovilli, Milenkovic, Kokorin, Pulgar, Nico Gonzalez, Amrabat, Maleh e Terzic.

ACCORDO TRA LA FIORENTINA E AGUSTIN ALVAREZ, SI LAVORA PER AVERLO A GIUGNO