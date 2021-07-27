Cerofolini: "Intervento riuscito. Ora si riparte, passo dopo passo. Sono pronto: non si molla mai"

La determinazione di Michele Cerofolini dopo l'operazione al ginocchio

Michele Cerofolini, portiere della Fiorentina, ha postato una foto su Instagram dopo l'operazione al ginocchio a causa dell'infortunio rimediato nei giorni scorsi. Ecco le sue parole:

"Intervento chirurgico riuscito!! Ora si riparte giorno dopo giorno, passo dopo passo per ritornare nella strada che si è interrotta.. Sono pronto per nuove sfide e non vedo l’ora di vincerle una dopo l’altra. Non si molla mai… MAI!"

Di seguito il post apparso sul profilo Instagram del portiere.

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