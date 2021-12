Torreira: “La Fiorentina è la mia nuova casa, grazie ai tifosi viola per avermi accolto cosi”

Lucas Torreira è certamente uno dei giocatori più amati e attesi dai tifosi viola, il regista sudamericano ha parlato attraverso il suo profilo Instagram per augurare a tutti i tifosi buone feste il giorno dopo l’ultima partita del girone di andata, le sue parole: “Un peccato non aver ottenuto la vittoria, ma il pareggio è importante. C’è molto da migliorare, vogliamo portare la nostra squadra dove merita, in cima. Ultima partita di un anno molto importante per me. Sono arrivato nella mia nuova casa e sono molto felice. Grazie all’istituzione, ai miei compagni e ai tifosi per avermi accolto a braccia aperte, Questo è solo l’inizio. Buone Feste a tutti! Forza Viola!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucas Torreira #LT14 (@ltorreira34)

L’INDIZIO POSITIVO CHE ARRIVA DA SAPONARA