M. Quarta suona la carica per la prossima stagione: "Porteremo la Fiorentina ad un'altra realtà"
Il post su Instagram di Martinez Quarta in vista della prossima stagione
A cura di Redazione Labaroviola
24 maggio 2021 21:00
Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi viola in vista della prossima stagione. Ecco le parole apparse sul profilo Instagram del Chino:
"Quest'anno non è andata come volevamo, ma la prossima stagione possiamo portare la Fiorentina ad un'altra realtà".
Di seguito, il post Instagram apparso nel profilo ufficiale del "Chino" Martinez Quarta.
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