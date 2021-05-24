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M. Quarta suona la carica per la prossima stagione: "Porteremo la Fiorentina ad un'altra realtà"

Il post su Instagram di Martinez Quarta in vista della prossima stagione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 maggio 2021 21:00
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M. Quarta suona la carica per la prossima stagione: "Porteremo la Fiorentina ad un'altra realtà"

Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi viola in vista della prossima stagione. Ecco le parole apparse sul profilo Instagram del Chino:

"Quest'anno non è andata come volevamo, ma la prossima stagione possiamo portare la Fiorentina ad un'altra realtà".

Di seguito, il post Instagram apparso nel profilo ufficiale del "Chino" Martinez Quarta.

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