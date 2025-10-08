Dodò fiducioso: “Un giorno guarderai indietro e vedrai che i problemi erano gradini che portano alla vittoria”

E’ un momento di estrema difficoltà per la Fiorentina chiamata ad una reazione immediata dopo un inizio di stagione molto deludente e un calendario che preocupa non poco l’ambiente viola.

In queste giornate caratterizzate dai mugugni della piazza e di attesa in concomitanza della sosta per le nazionali si parla e si critica molto allenatori e calciatori autori di un avvio molto deludente.

Uno dei leader della squadra è sicuramente il brasiliano Dodò, che in serata tramite le Instagram stories ha voluto lanciare un messaggio di speranza e positività a chiare tinte viola.

Ecco le parole pubblicate dal terzino brasiliano:

“Un giorno guarderai indietro e vedrai che i problemi erano, in realtà, i gradini che ti hanno portato alla vittoria.”

Un chiaro riferimento del calciatore viola al difficile momento della squadra evidenziato dalla emoji del saluto militare con la mano sulla fronte contornata da un cuore viola.