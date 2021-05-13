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Venuti festeggia la salvezza: "Alla faccia di tutti i coloro che volevano vederci affondare"

Lorenzo Venuti, difensore fiorentino classe 95 festeggia cosi sui social la salvezza della Fiorentina, queste le parole di ringraziamento

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2021 11:05
Venuti festeggia la salvezza: "Alla faccia di tutti i coloro che volevano vederci affondare" -
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Lorenzo Venuti ha festeggiato la matematica salvezza della Fiorentina attraverso un post di Instagram, queste le parole scritte dal difensore viola classe 95: "Alla faccia di tutti coloro che avrebbero voluto vederci affondare. Un grazie a chi ci è sempre stato. Complimenti alla squadra, nella sua totalità, perché in un’ annata difficile ha saputo rimanere SEMPRE unita combattendo con l’ intento di raggiungere un unico obiettivo."

Questo il post di Venuti

 

DE ZERBI MOLLATO DALLA FIORENTINA, AD UN PASSO DALLO SHAKHTAR

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-molla-de-zerbi-il-tecnico-del-sassuolo-ad-un-passo-dallo-shakhtar/139804/

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