Odriozola suona la carica su Instagram: ''Mancano 90 o più minuti, siamo uniti, perchè no?''

Non sembra affranto Alvaro Odriozola, che su Instagram carica già l'ambiente verso una rimonta da sogno in casa della Juventus.

Scalda l'ambiente Alvaro Odriozola in vista della gara di ritorno contro la Juventus. Una sconfitta, quella maturata nel match di andata, che ha lasciato profonda amarezza ma non di certo ha spento l'entusiasmo della piazza e degli stessi claciatori. Qui il post del terzino della Fiorentina: