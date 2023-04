Castrovilli: “Volevamo il risultato pieno, adesso dobbiamo concentrare le energie sulla gara di giovedì”

Gaetano Castrovilli si è espresso con un post su Instagram in merito alla gara andata in scena ieri al Franchi, contro lo Spezia. Il centrocampista è alla terza gara stagionale da titolare e sembra aver recuperato quello spirito che si acquista solo respirando il campo. Queste le parole usate come descrizione del post:

“Volevamo il risultato pieno… ma ora concentriamo le energie verso il prossimo obiettivo: giovedì ci attende una gara fondamentale”

Ogni protagonista viola si è detto dispiaciuto per il pareggio maturato contro lo Spezia, sintomo che c’è voglia di vittoria e soprattutto di migliorare in quei dettagli che hanno tenuto la Fiorentina lontana, per tanto tempo, dalle posizioni alte della classifica. La decima vittoria consecutiva sfiorata però non può esser di certo un motivo per buttarsi giù e, come sottolinea anche Castrovilli, gli impegni sono ancora molti e alcuni molto importanti. La squadra di Italiano è ancora in corsa per riportare una coppa che a Firenze manca da tanto tempo, non c’è tempo per guardarsi indietro, la testa è al prossimo impegno di Conference League in Polonia contro il Lech Poznan.

ITALIANO: “CI MANCANO GOL DI IKONè E MOVIMENTI DI NICO. SE MIGLIORANO, NON FINIREMO LA BENZINA”