Italiano: “Ci mancano gol di Ikonè e movimenti di Nico. Se migliorano, non finiremo la benzina”

Nel corso della conferenza stampa post gara Vincenzo Italiano ha risposto alla domanda sui margini di miglioramento della squadra viola. Queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Possiamo vedere una Fiorentina che può ancora migliorare, il problema è che manca appena un mese e mezzo e secondo me tanti elementi in questo mese e mezzo possono darci una mano ulteriore. Stanno mancando di Ikonè, stanno mancando i movimenti di Gonzalez, stanno mancando i gol degli esterni. Nel momento in cui dovessimo riuscire a trovare anche questo in questo mese e mezzo penso che sia benzina per questa squadra. Vedo una squadra che continua ad andare forte, a fare prestazione che ha una tenuta fantastica sotto l’aspetto fisico. Stiamo bene, se ci si aggiungerà questa crescita di questi elementi penso che non troveremo una Fiorentina in calo. Quindi ci aiuteranno a non avere quel momento a fine stagione in cui si dirà che sta finendo la benzina e che si ha il fiato corto”